Sparatoria in un bar di Roma | almeno tre morti e diversi feriti per una lite condominiale

(Di domenica 11 dicembre 2022) La mattina dell’11 dicembre, la sala operativa del 112 ha ricevuto diverse chiamate simultanee. Quando le forze dell’ordine e le ambulanze sono arrivate sul posto, la tragica scoperta:tre persone sono state uccise nei pressi di un bar in via Monte Giberto. Altrettante sarebbero ricoverate in condizioni critiche. È successo a Fidene, quartiere a Nord-Est di. L’ipotesi al momento più accreditata è che lasarebbe scaturita da unaavvenuta durante una riunione di condominio. L’area è stata circondata dai carabinieri. Isono stati trasportati in codice rosso negli ospedali più vicini, tra cui il Policlinico Umberto I. Uno di loro sarebbe in gravissime condizioni. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che le tre vittime sono tutte donne. In aggiornamento su ...