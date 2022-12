Serie A | ecco i semifinalisti dei mondiali

(Di domenica 11 dicembre 2022) 13 calciatori diA e uno dallaB: sono quattordici i calciatori che militano in Italia che giocheranno le semifinali del mondiale Martedì e mercoledì Croazia, Argentina, Marocco e Francia scenderanno in campo per le semifinali di Qatar 2022. In campo ci saranno 14 giocatori che militano nei campionati italiani: 13 inA e anche uno proveniente dallaB.chi sono: ATALANTAIn: Pasalic (Croazia) BARIIn: Cheddira (Marocco) FIORENTINAIn: Amrabat (Marocco) INTERIn: Brozovic (Croazia), Lautaro Martinez (Argentina) JUVENTUSIn: Di Maria e Paredes (Argentina), Rabiot (Francia) MILANIn: Théo Hernandez e Giroud (Francia) ROMAIn: Dybala (Argentina) SAMPDORIAIn: Sabiri (Marocco) SASSUOLOIn: Erlic (Croazia) TORINOIn: Vlasic (Croazia) L'articolo ...

Corriere dello Sport

13 calciatori diA e uno dallaB: sono quattordici i calciatori che militano in Italia che giocheranno le semifinali del mondiale Martedì e mercoledì Croazia, Argentina, Marocco e Francia scenderanno in campo per le ...