Sarah Altobello | malore nella notte al Gf Vip | ' Non riesco a muovermi'

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo la diretta andata in onda ieri sera,ha avuto undurante laal Gf Vip . La gieffina dopo essersi coricata nel letto si è messa ad urlare chiedendo disperatamente l'...

Dopo la diretta andata in onda ieri sera,ha avuto un malore durante la notte al Gf Vip . La gieffina dopo essersi coricata nel letto si è messa ad urlare chiedendo disperatamente l'aiuto di Alberto De Pisis : 'Chiama qualcuno'...Urla di dolore e spavento nella nott e al Grande Fratello Vip dopo la ventunesima puntata. A lanciare le grida è statache è stata vittima di un malore e ha chiesto soccorso. La donna si è sentita poco bene quando si è messa a letto. In particolare la paura ha iniziato a salire quando si è trovata ...Urla di dolore e spavento nella notte al Grande Fratello Vip dopo la ventunesima puntata. A lanciare le grida è stata Sarah Altobello che è stata vittima di un malore e ha chiesto soccorso. La donna ...Dopo la diretta andata in onda ieri sera, Sarah Altobello ha avuto un malore durante la notte al Gf Vip. La gieffina dopo essersi coricata nel letto si è messa ad urlare ...