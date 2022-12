Roma “Conosco i Casamonica Ti ammazzo” | non paga il meccanico e lo minaccia | a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Sono stato in cella con inon mi fai paura ti vengo a cercare per tutta San Basilio e ti”. Così ha reagito un 36enneno alle richieste di unche gli chiedeva di salvare il conto. Il 36enne deciso a nonre la somma richiesta avrebbe rivolto una serie di minacce al carrozziere che invece di spaventarsi ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri che hanno proceduto alla denuncia per estorsione. Un capo di imputazione per il quale il 36enne è stato rinviato a giudizio. La vicenda I fatti risalgono a settembre del 2018 quando un uomo ha lasciato la sua auto, una Mini Cooper, in officina per una serie di riparazioni. In seguito, ci ha ripensato e ha detto aldi non effettuare alcuna riparazione e di tenere la macchina in deposito in ...