Manovra | Cgil | manifestazioni in tutte le regioni

(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA – Iniziano domani e si concluderanno venerdì 16 dicembre lecontro la. Lo ricorda laribadendo le richieste del sindacato. Le richieste sono: aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35.000 euro per recuperare almeno una mensilità, e introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all’inflazione (così detto recupero del drenaggio fiscale). Si chiede inoltre di conferire tutele ale forme di lavoro, assegnando ai ccnl un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e diritti normativi universali; di eliminare le forme di lavoro precario per un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo. Serve poi una riforma fiscale che rispetti il principio della ...

