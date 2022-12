Highlights e gol Monopoli-Pescara 1-2 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

Sky Sport

Glie idi Taranto - Monterosi , match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui i padroni di casa si sono imposto sulla formazione ...Glie idi Viterbese - Turris , match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui le due formazioni non sono riuscite ad andare oltre un ... Cagliari-Perugia 3-2: video, gol e highlights A passare in vantaggio per primo, a dire il vero, è il Palace: gol di Zaha, ben servito da Eze, poco dopo la mezz’ora. Dopo l’Antalyaspor il Napoli batte anche il Crystal Palace, chiudendo con sole vi ...Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo (46' Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (46' Barba), Mario Rui (66' Zedadka); Ndombele (83' Spavone), Lobotka (46' Gaetano), Elmas (73' Marchisano); Politano (66' Zebin), ...