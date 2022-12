Fabio Melillo pre Ternana Femminile-ChievoVerona Women | “Loro fortissime | ci piace stare lì a dare fastidio”

Leggi su seriea24

(Di domenica 11 dicembre 2022), allenatore della, analizza il momento della sua squadra alla vigilia della gara di domani alle 12.00 al Moreno Gubbiotti di Narni con il Chievo. La tua squadra viene da una striscia positiva, che tipo di settimana è stata? “La settimana è andata bene ma conta soltanto domani. Quello che di buono abbiamo fatto ci fa lavorare in fiducia e ci aiuta in qualche momento dove le cose non vanno esattamente come pensi. E’ più facile stimolare le ragazze in una buona situazione di classifica”. Il Chievo è avversario di livello, come si affronta? “Il Chievo è una squadra fortissima e ben allenata; viene da un campionato di Serie B importante e hanno messo dentro rinforzi mirati ed intelligenti. Hanno tante giocatrici che hanno giocato in Serie A, alcune hanno vestito la ...