Calciomercato.com

... - guarda QUESTIONE ANIMALE - C'è solo un'ombra, sull'. Karius ha un cagnolino cui è affezionatissimo: Bansky. Andrà d'accordo con Lillo, il volpino diLa foto è davvero sensazionale Solamente un anno fa, Can Yaman eLeotta facevano sognare il ... Con il tempo, tuttavia, l'tra i due si è gradualmente spento , lasciando migliaia di ... Diletta, idillio con Karius: mai stata così felice. Unico problema: i cagnolini FOTO! La conduttrice di Dazn non è mai stata così felice, assicura chi la conosce. Il portiere re delle figuracce in finale di Champions cerca il rilancio. Insomma, sono proprio la coppia perfetta. Come tes ...Annunciato come il dominatore del campionato di Serie B, il Genoa è in piena crisi, dentro e fuori dal campo: tifosi contro Alexander Blessin dopo l'esonero, Federico Marchetti mette benzina sul fuoco ...