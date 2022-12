Ultime Notizie Roma del 10-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e sabato 10 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale mondiali in primo piano Olanda Argentina finisce 5634 ai rigori l’albiceleste in semifinale Incontrerai la Croazia partite cariche di tensione di tra Croazia Brasile Olanda Argentina terminate entrambe ai calci di rigore sono 33 migranti egiziani che nella notte tra giovedì e venerdì sono sbarcati a Lampedusa dalla motonave della meningite deskalo.it miscele natante era stato autorizzato alla Traco il gruppo secondo quanto riferito dagli stessi migranti era partita alle 10 del 6 dicembre da sabato in Libia sono 13 le perquisizioni domiciliari effettuate dalla giustizia federale belga nell’ambito di un’indagine per presunta corruzione attività criminale organizzato riciclaggio di denaro l’indagine era cominciata luglio a rivelarlo è la stampa locale tra le persone fermate figurano la ex ...