Ultime Notizie – Fumo | scienza | salute pubblica e normative all”E-cig summit 2022? di Londra

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si è svolto al Royal College of Physicians (Rcp) dil’E-cig, l’evento annuale dedicatoevidenze scientifiche erelativesigarette elettroniche, che quest’anno celebra il decimo anniversario. Ilsegna anche un’altra importante ricorrenza: sessant’anni fa infatti, il Royal College of Physiciansva il primo innovativo rapporto sugli esiti delsulla(“Smoking and Health”, 1962), che confermò la correlazione tra ildi sigaretta e il cancro ai polmoni. Obiettivo principe del convegno, che riunisce ricercatori, clinici e studiosi provenienti da tutto il mondo, è quello di facilitare il dialogo rispettoso e l’analisi minuziosa delle ...