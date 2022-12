Traffico Roma del 10-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati non molte le novitàscorrevole in queste ore sulla rete vera cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle principali vie consolari qualche problema Però sullaFiumicino Dopo un incidente sta provocando code tra l’uscita Parco de’ Medici il raccordo anulare in direzione di Fiumicino l’incidente avvenuto proprio all’altezza del raccordo in città resta intensoa ridosso delle principali via del Commercio presso i grandi centri commerciali al centro ci sono cose sul lungotevere tra Ponte Vittorio Ponte Cavour verso il Flaminio cosa tratta anche in direzione di e Porta Portese a partire da castelsantangelo sino all’isola Tiberina incidente lungo viale del Muro Torto Attenzione ci sono code tra il Galoppatoio di Villa Borghese e ...