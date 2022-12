Mondiali 2022 Qatar | record di ascolti su Rai 1 per Argentina-Olanda

Ecco tutte le partite amichevoli dei 20 club nel periodo in cui il campionato sarà ancora fermo per la pausa. Il 4 gennaio 2023 la ripresa con la 16iornata LE AMICHEVOLI IN DIRETTA SU SKY ...L'Olanda ha venduto cara la pelle, ma ha dovuto cedere all'Argentina nei quarti di finale deidi calcioin Qatar. Gli orange erano riusciti a rimontare il doppio svantaggio con la doppietta del neo - entrato Wout Weghorst, ma si sono inchinati ai calci di rigore di fronte alle ...Nella data odierna si celebra la Giornata mondiale dei Diritti umani, una ricorrenza che ci ricorda quanti diritti siano ancora negati ...Lautaro Martinez ha segnato il rigore decisivo che ha permesso all'Albiceleste di battere l'Olanda e staccare il pass per la semifinale dei Mondiali in Qatar che la vedrà opposta alla Croazia, giustiz ...