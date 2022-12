Ischia | i funerali di Mariateresa Arcamone a Lacco Ameno

Si sono svolti alle 16 nel comune di Lacco Ameno idi Mariateresa Arcamone, la donna di 31 anni vittima con altre 11 persone della frana che ha colpito l'isola d'dopo l'alluvione del 26 novembre scorso. Il corpo della giovane e' stato ...Alla chiesa del buon Pastore l'ultimo saluto a Mariateresa, Francesco e Michele, insieme ai genitori Gianluca e Valentina. Lenzuoli bianchi lungo la strada, l'omelia del vescovo: "Ora soluzioni non ...Si sono svolti alle 16 nel comune di Lacco Ameno i funerali di Mariateresa Arcamone, la donna di 31 anni vittima con altre 11 persone della frana ...Gli insegnanti sono le figure che dopo i genitori – e in taluni casi certi zii o i nonni – stanno di più coi ragazzi, quando a casa va tutto sostanzialmente bene. Per questo le parole delle maestre de ...