Donne nel pallone | la determinata Sara Gunnarsdottir

Leggi su 11contro11

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo avervi recentemente presentato campionesse del calibro di Kosovare Asllani e Millie Bright, risulterà chiaro che per trovare il meglio del calcio femminile internazionale bisogna far visita alle lande del Nord Europa. Anche la protagonista di questa nuova puntata di “nel“, infatti, proviene dal profondo settentrione. Più precisamente dall’Islanda, la terra che più di ogni altra lambisce l’Artico e forgia atlete dal carattere forte, determinato. Glaciale per l’appunto. Parliamo di una giocatrice di grandissima esperienza, colonna della propria Nazionale, che in questa stagione ha deciso di sposare la causa di un club di Serie A. Si tratta della juventinaBjork, della quale andiamo immediatamente a ripercorrere la carriera, per poi concentrarci sulle sue caratteristiche tecniche e ...