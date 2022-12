Diretta Ucraina | Kuleba | ' Non è ancora tempo di pace' E attacca il Vaticano

Il ministro degli Esteri di Kiev: 'La Santa Sede non può metterci sullo stesso piano. Non siamo fratelli, loro sono Caino e noi ...Il ministro degli Esteri ucraino risponde a Putin, che ieri aveva detto che 'raggiungere un accordo sull'è inevitabile'. Usa: nuovi aiuti da 275 mln per difesa aerea. A Istanbul un incontro fra diplomatici di Stati Uniti e Russia. L'amministrazione Biden ha espresso 'preoccupazioni' in merito ...Il ministro degli Esteri di Kiev: "La Santa Sede non può metterci sullo stesso piano. Non siamo fratelli, loro sono Caino e noi Abele" ...La collaborazione nel settore militare tra Russia e Iran, da cui provengono i droni micidiali usati nella guerra in Ucraina, si è ormai trasformata in una partnership di difesa vera e propria. E’ ...