Traffico Roma del 09-12-2022 ore 11 | 30

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto file per incidente sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e Scalo San Lorenzo in direzione di San Giovanni ripercussioni inevitabili per ilproveniente dalle 24 che in fila da Tor Cervara disagi per incidente anche in piazza Albania all’incrocio con via di San Saba sulla via del mare all’altezza di via di Castel Fusano sulla Nomentana in prossimità di via valdossola verso Piazza Sempione sul raccordo iniziano a formarsi in coda in particolare tra Latina e la diramazione diSud sulla carreggiata esterna e tra la Cassia bis è la Salaria in interna sulla Pontina proviamo code a tratti la capitale tra via di Trigoria e Castel di Decima e fino alle 17 di oggi lavori di potatura in via di Trigoria chiusa altra la Pontina è via Arena sempre per lavori di ...