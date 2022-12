The Game Awards 2022 | Tutti i vincitori

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Questa notte si sono tenuti in diretta live i The, evento dedicato ai migliori giochi in svariate categorie, tra cui naturalmente il Goty. A seguire vi riportiamo tutte le categorie, le nomination ed ovviamenteOF THE YEAR A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment) Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE) Horizon Forbidden West (Guerrillas/SIE) Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna) Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo) MIGLIORDIRECTION Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco) God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE) Horizon Forbidden West (Guerrillas/SIE) Immortality (Half Mermaid) Stray (BlueTwelve ...

La valutazione non ha fatto molto altro che riconoscere l'esistenza del gioco su una piattaforma diversa da PC, ma ora, come parte deiAwards, è stato confermato che il gioco di strategia ...HQ Come parte dello showAwards in corso, Inflexion Games ha appena condiviso un nuovo sguardo al prossimo gioco di survival crafting del mondo condiviso, Nightingale. In vista dell'arrivo ufficiale del gioco e dell'...Durante la magica notte dei The Game Awards 2022, Elden Ring è stato premiato come miglior gioco dell'anno. Forse non una sorpresa assoluta dal momento che in molti avevano previsto una vittoria 'faci ...Crash Team Rumble è stato annunciato ufficialmente ai The Game Awards 2022 con un trailer. È un gioco multiplayer 4v4. » Leggi di più sul sito fonte di questo articolo!