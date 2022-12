Spunta un altro compratore per la raffineria di Priolo | il ministero conferma l’interesse della cordata dal Qatar con D’Alema consulente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non solo il fondo americano Crossbridge. Per rilevare ladianche unpossibile. Unache viene dale che si avvale anchecollaborazione di Massimo. Are la notizia anticipata dal quotidiano Repubblica è ildelle Imprese e Made in Italy. Il dicastero guidato da Adolfo Urso spiega infatti “che sono in corso interlocuzioni con varie aziende nazionali e internazionali interessate all’acquisizione dell’impianto Isab didel valore dell’impresa stessa. In funzione del ruolo strategico che l’impianto riveste per garantire l’approvvigionamento energetico del Paese a tutti i ...