Sci di fondo | Chappaz | Moilanen e un grande Mocellini sorprendono in qualificazione nella sprint di Beitostølen

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A, in Norvegia, c’è il clima ideale per generare discussione intorno a unaa tecnica classica che manca sia di Johannes Hoesflot Klaebo che di Federico Pellegrino. Sono diverse, infatti, le grandi sorprese in vetta, e una di queste riguarda in maniera estremamente piacevole l’Italia. Simone, infatti, si classifica terzo a 65 centesimi dal francese Jules(2’37?56) e dietro al finlandese Niilo, che dista 9 centesimi dal transalpino. Per lui un ulteriore balzo in avanti dopo la vittoria in OPA Cup a Santa Caterina, al momento per ora più alto della carriera a 24 anni. LIVE Sci diBeitostolen 2022 in DIRETTA: sorpresa Simone: è terzo in! Avanza anche ...