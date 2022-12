Calciomercato.com

Laè in Turchia dalla giornata di ieri. Partiti in volo charter dal "Colombo" di Genova poco ... Andrea Conti e Harrysono stati sottoposti a cure. Oggi, venerdì, la squadra sosterrà una ...Laè in Turchia. Partiti in volo charter dal "Colombo" di Genova poco dopo le 10.30, i ... Andrea Conti e Harrysono stati sottoposti a cure. Domani, venerdì, la squadra sosterrà una ... Sampdoria, Winks si allena in Turchia | Serie A La Sampdoria ha iniziato gli allenamenti nel ritiro del Calista Sports Center di Kadriye, nella provincia turca di Antalya. Andrea Conti e Harry Winks sono stati aggregati ai compagni ma proseguono le ...Nel primo giorno di ritiro in Turchia per la Sampdoria, Harry Winks e Andrea Conti hanno proseguito nel loro lavoro di recupero: le condizioni ...