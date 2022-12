Matteo Zoppas nominato nel CdA dell’Agenzia Ice

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di, al posto di Carlo Ferro, nel consiglio d’amministrazioneIce. Lo comunica il Mimit in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MISE

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre dato il via libera alla nomina di, al posto di Carlo Ferro, nel consiglio d'amministrazione dell'Agenzia ICE. 09 - 12 - 2022 16:26... Direttore generale per la cooperazione degli Esteri all'Ambasciatrice Teresa Castaldo;nel cda di Ice; Direttore Armamenti terrestri del Segretariato generale della difesa al maggior ... CdM: nomine MIMIT, Valentini vice di Urso (Teleborsa) - Oggi il Consiglio dei ministri ha nominato Valentino Valentini Vice Ministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A seguito di tale nomina il ministro Adolfo Urso ha delegato.Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Matteo Zoppas, al posto di Carlo Ferro, nel Cda dell'Agenzia Ice ...