Leggi su formatonews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Quando si parla di risparmio per gli italiani si intende spesso il classico. Molto utilizzato per mettere da parte i propri risparmi. Scopriamo cosa accade se si decide di voler chiudere une soprattutto a quanto ammonta il costo per la chiusura. Ecco un modo semplice e veloce per poter eseguire questa procedura di chiusura. Prima possedere ilera una vera garanzia per il risparmiatore adesso la situazione è cambiata. Gli interessi sono pari a zero., lecheti dà mai(poste.it)Circa i depositi che sono superiori ai 5.000 euro l’imposta di bollo erode il capitale anno dopo anno. Si consiglia quindi una forma di ...