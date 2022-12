La rivelazione di Federer | ' Non mi riconobbero a Wimbledon | rimasi fuori'

Da plurivincitore del torneo più importante al mondo,è membro di diritto dell'All England Club, che però non ha mai frequentato se non in occasione delle due settimane di match, a luglio. "..., la telefonata a Nadal: così è nato il doppio di addio Nonostante tutti i tentativi di rientrare e di allontanare il momento dell'addio alle scene, dopo lo US Open 2022ha telefonato ...Se sei senza un tesserino di riconoscimento, puoi essere anche Roger Federer, ma non hai l’accesso garantito. Nemmeno a Wimbledon. Questo è quello che può aver imparato negli… Leggi ...'Rafa Nadal è stato uno dei primi a sapere del mio ritiro'. Parola di Roger Federer, che ha raccontato come è nata l'idea del doppio con Rafa ...