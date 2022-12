Grooming e dintorni | le idee regalo per chiudere il 2022 in bellezza

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Se c'è una cosa che ogni appassionato diaspetta sempre con ansia in vista del Natale - oltre ai regali - è il momento in cui i migliori marchi di, per la cura del viso e del corpo, si sbizzarriscono nel creare set in limited edition pensati appositamente per le feste. Così noi di GQ abbiamo selezionato le novità più interessanti del Natale, dividendole in sei categorie hot. Obiettivo: rifornire l'armadietto del bagno con i best seller preferiti, oppure permettervi di accogliere/regalare qualche novità da sperimentare. Dai kit per ilai grandi classici della barba, passando per profumi cult e tirature limitate da collezione, li abbiamo tutti raggruppati per risparmiarvi la fatica di cercarli singolarmente. A voi solo l'arduo compito di metterli sotto l'albero di Natale, vostro o di ...