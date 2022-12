Covid | Positivi in diminuzione ma aumentano decessi 686 in 7 giorni

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 221.154 i nuovi casial19 in Italia nell'ultima settimana, con unadel 2,8% rispetto alla settimana precedente, quando furono 227.440.invece i(686 negli ultimi sette) l'8,0% in più rispetto alla settimana precedente, quando furono 635. 1.256.722 i tamponi effettuati, con una variazione di -5, 2% rispetto alla settimana precedente, quando furono 1.324.969. Il tasso dità è del 17,6% con una variazione di 0,4% rispetto alla settimana precedente (17,2%). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Solo 72 i nuovidelle ultime 24 ore in provincia di Frosinone. Questo il dato che emerge a fronte diContagi quasi in stasi questa settimana, dopo le ultime due che avevano evidenziato un aumento a Bra. Questa mattina i residential tamponerisultano ufficialmente 122 ed erano 121 sette giorni fa, la variazione percentuale è stata dello 0,826%. Il tasso ogni 1.000 abitanti è 4,11. A Cherasco 40 casi dai 42 che ...I dati della Fiaso ci dicono che, su 100 persone che entrano sia rianimazione che in area medica, 70 non hanno il Covid, ma tampone positivo e sono asintomatici" relativamente a Sars-CoV-2. "Il ...È arrivato il via libera alla vaccinazione per i bambini piccoli, dai 6 mesi ai 4 anni. Lo ha comunicato il ministero della Salute: si attendeva solo il parere positivo dell'Aifa, che è arrivato oggi.