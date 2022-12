C’è rischio dell’effetto “Clearview AI-Garante della Privacy” per l’app Lensa AI?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il riconoscimento biometrico presenta diversi problemi non tanto di carattere tecnico quanto di carattere etico. Non è un caso che le applicazioni dell’intelligenza artificiale che vanno in questa direzione siano soggette a iter di regolamentazione che stanno vivendo – in questi ultimi mesi – lunghe fasi di gestazione. Si pensi al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale – il primo firmatariolegge è proprio l’eurodeputato italiano Brando Benifei – che sta prevedendo delle casistiche ben precise che limitano, in qualche modo, l’utilizzotecnologia in contesti pubblici. Il dibattito su questo tema è molto serrato perché anche i legislatori stanno cercando dei compromessi non semplici tra le applicazioni positive e quelle potenzialmente negative dell’intelligenza artificiale. In Italia, la moratoria sull’utilizzo del riconoscimento ...