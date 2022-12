' Aggredita calci e pugni perché portavo il niqab che mi hanno poi strappato' | la denuncia di una 29enne bengalese

...prima verbalmente - 'ma come ti sei vestita, questa sembra un fantasma' e 'Non sanno nemmeno che in Italia non si può andare in giro conciati in questo modo' - e poi fisicamente a, ...Indossava il niqab, il velo sul viso che lascia scoperti solo gli occhi, e si stata recando da alcuni parenti quando è stata insultata, presa ae pugni e le è stato strappato il velo. E' accaduto a Marghera (Venezia) e la vittima è una 29enne di origini bengalesi moglie di un imam. Dopo il referto medico che le ha diagnosticato una ...I tifosi dell’UnaHotels Reggio Emilia accerchiati e colpiti da quelli dell’Aek Atene. La polizia greca non esclude collegamenti con l’attentato a Susanna Schlein ...MESTRE - Insultata, picchiata e umiliata per aver indossato il niqab. Quel velo sul viso che lascia scoperto solo lo sguardo, indumento religioso e tradizionale per le donne islamiche, evidentemente..