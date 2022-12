Accadde oggi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non vinse titoli come Sergio Cervato e Giacinto Facchetti, ma è stato uno dei precursori del terzino fluidificante. Lasciò 'Citta nuova' nel 1955, quando vi arrivò Luis Vinicio. E chissà, forse " 'O Lione" pensò anche a lui quando alla guida del Napoli adottò il gioco all'olandese. Il 9 dicembre di cent'anni fa nasceva Jeno Eugen Vinyei, che il 'Ciuccio' prelevò dalla Pro Patria nel 1951. Cinque reti nei quattro campionati in maglia partenopea. Centoventiquattro presenze con il club campano, nel volume 'Il Napoli dalla A alla Z' Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo hanno scritto che ricoprì più ruoli, anche da libero con Monzeglio allenatore. Si spense nel '76 e in Italia giocò anche nella Spal.

