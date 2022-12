Vota il tuo albero | da quelli più semplici e tradizionali e quelli più artistici | quale ti è piaciuto di più? foto gallery all’interno

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’di Natale ideato e realizzato dal maestro Renato Messina (che ne ha fatto dono alla città), e inaugurato ieri sera dinanzi alla Cattedrale, ha ammaliato in tanti. Basta scorrere i social per notare l’elevato gradimento che ha riscosso in città. Le 1172 tessere d’oro richiamano sia l’anno di costruzione del Duomo di Monreale che i suoi mosaici. E, come ha dichiarato durante l’inaugurazione Don Nicola Gaglio, l’unione di queste tessere, che singolarmente valgono ben poco ma che insieme risplendono, esprimono forte quel senso di comunità che Monreale dovrebbe avere. Ed è forse proprio questo il messaggio, e l’auspicio, che l’autore con questoha voluto trasmettere. Gli alberi di Natale realizzati negli anni a Monreale sono spesso stati oggetto di critiche, in alcuni casi a ragion veduta, in altri forse meno. Ma si sa, quello ...