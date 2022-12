Traffico Roma del 08-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione non ci sono sostanziali novità non moltoregistrato benché in progressivo aumento sulle principali arterie cittadine sul raccordo e consola previsto nel corso della mattinata aumento degli spostamenti a ridosso delle grandi aree commerciali un incidente registrato al momento dalla polizia locale a Casal Palocco in via del Canale della Lingua ci sono nelle due direzioni di marcia raccomandiamo tutte le attenzioni del caso urgenti lavori di potatura stanno interessando la Nomentana la strada è chiusa all’altezza di via di Casal Boccone deviazioni locali al centro sono già scattati alcuni provvedimenti relativi alla sicurezza nell’area di Piazza di Spagna In occasione della festa dell’Immacolata in piazza mignanelli non le ore 10 prime chiusure la zona da mezzogiorno altre limitazioni potranno ...