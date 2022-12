Spagna | la Federazione solleva dall’incarico Luis Enrique | il comunicato ufficiale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Con un, la RFEF, la Federcalcio spagnola, hail licenziamento del Ct. Ecco ildella: “La RFEF vuole ringraziare il lavoro die tutto il suo staff tecnico con la Nazionale lungo gli ultimi anni. La direzione sportiva della RFEF ha trasmesso al presidente l’informazione sull’organizzazione di un nuovo progetto per la Selección Española de Futbol, ??con l’obiettivo di continuare a crescere negli ultimi anni grazie al lavoro realizzato dae dei suoi collaboratori. Tanto il presidente,Rubiales, come il direttore sportivo, José Francisco Molina, hannoal tecnico la ...

Ora è ufficiale: Luis Enrique non è più il ct della. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato della Federcalcio Spagnola: "La RFEF augura ...e l'ammirazione di tutta la, che ...Mondiale Qatar ©LaPressProprio in questi istanti laha annunciato - attraverso i propri canali ufficiali - la separazione dal tecnico asturiano. Seguiranno ...Con un comunicato ufficiale, la RFEF, la Federcalcio spagnola, ha comunicato il licenziamento del Ct Luis Enrique. Ecco il comunicato della Federazione: ...La Federcalcio spagnola esonera Luis Enrique. Non sarà più lui l'allenatore della Spagna dopo l'uscita dal Mondiale ...