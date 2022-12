Sabiri | «Non c’entra il posto in cui cresci se i tuoi genitori ti trasmettono i valori della loro terra»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista il centrocampistaSampdoria e del Marocco, Abdelhamid. Con la sua Nazionale è passato ai quarti di finale al Mondiale in Qatar. Sabato affronterà il Portogallo. «È un momento storico per l’Africa e per il mondo arabo. Era ora. Siamo contenti. Ci eravamo confrontati primapartita. Eravamo convinti che la Spagna si potesse eliminare. L’obiettivo era raggiungere i rigori e l’abbiamo ottenuto». Il Marocco ha una particolarità: tanti dei suoi giocatoti sono nati outi all’estero, come, che a tre anni si è trasferito in Germania. Ma tutti hanno scelto di giocare per la Nazionale delPaese. «È particolare il nostro gruppo, vero. Ma il nostro sangue è quello. Se voi siete italiani, rimanete italiani anche se nascete in ...