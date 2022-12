Positivo al Covid e in isolamento | si suicida in ospedale | morto un 57enne

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Cagliari. Un paziente d’ale insi èto all’interno dello stesso nosocomio in cui era ricoverato: il fatto atroce è accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 7 dicembre, al Santissima Trinità. Il paziente ha deciso per il gesto estremo in una delle sale interne della struttura sanitaria, tra lo choc, la paura e lo sconforto che non un gesto del genere può inevitabilmente comportare. La scoperta è stata tragica. Quando lo hanno rinvenuto, già privo di respiro, il personale in servizio è prontamente intervenuto con la speranza di poter fare qualcosa, ma era già troppo tardi a quanto pare. Sul posto, subito dopo, anche il Direttore sanitario della Asl di Cagliari Roberto Massazza e le forze dell’ordine per i necessari rilievi del ...

Il Sole 24 ORE

"Siamo tornati al periodo pre -per quanto riguarda il volume delle prenotazioni e degli arrivi anche qui da noi - dice Frasnelli " e quindi direi che il trend è. Si tratta, in massima ......turistica anche se ancora sono parziali parlano di un recupero di valori numerici a livello pree anche in altri settori come l'export attendiamo i dati di fine anno con spirito". Non ... Covid, i dati Fiaso: +15% ricoveri in 7 giorni. In terapia intensiva l’84% è “per” il virus Cagliari. Un paziente d’ospedale, 57enne, positivo al Covid e in isolamento si è suicidato all’interno dello stesso nosocomio in cui era ricoverato: il fatto atroce è accaduto nella tarda serata di ...In seguito alle proteste per la politica Zero Covid, la Cina ha aperto alla quarantena a casa e ha annunciato che sarà abolito il Qr sanitario, la app per controllare lo stato di salute dei cittadini ...