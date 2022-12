Ponte dell' Immacolata | tempo instabile e la prima neve | ecco cosa ci aspetta in questi giorni

[…] Navigazione articoli Savona, il programma delle manifestazioni per il'Immacolata Calcio, oggi la B in campo: il programmaSi stima infatti che saranno 12 milioni gli italiani in viaggio per il'Immacolata 2022, moltissimi saranno anche gli stranieri che animeranno le principali città italiane. Ma andiamo a ...VCO - 08-12-2022 -- Questo lungo fine settimana ci tuffa direttamente in piene festività. In tutta l'Ossola è un inseguirsi di appuntamenti per ogni gusto ed età. Tanti appontanti culturali a Domodoss ...Saranno 11 milioni gli Italiani tra i 18 e i 74 anni in viaggio per il ponte dell'Immacolata, per un giro di affari stimabile in 4,4 miliardi di euro, considerata una spesa media pro-capite ...