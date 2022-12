Padovan | “Napoli che squadra Juve | le difficoltà possono cementare il gruppo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Giancarloparla dele della corsa scudetto, mettendo dentro anche lain piena bufera giudiziaria. Il giornalista ai microfoni di Radio Crc dice: “Ilè la dimostrazione che ilfa la differenza. Abbiamo avuto troppi esempi in questo Mondiale in cui il singolo ha trascinato determinate squadre. Ilsempre: sia quando ci sono i titolari che quando non ci sono. Penso che sarà l’anno di Spalletti secondo merito. La parte più grande l’avrà fatta Spalletti. Io all’inizio pensavo che ilavesse una rosa buona ma non eccezionale e neanche tanto lunga. E invece ilha una rosa lunga, dei giocatori straordinari che sono arrivati e un allenatore che in un’occasione ha fatto tanti ...