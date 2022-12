Meloni tira dritto | niente sconti al calcio | ecco i 7 club più indebitati col Fisco | Serie A

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 2022-12-08 00:58:00 Amici di Just.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata damercato.com: Iprofessionistici italiani delnon avranno alcun aiuto dal governo. Anzi, il prossimo 22 dicembre dovranno regolarmente versare l’Irpef. Ha le idee chiare Giorgia, Premier italiana, che ha chiuso le porte ad una possibile soluzione che aiutasse le società del Bel paese: i debiti non potranno essere spalmati. DEADLINE VICINA – Le scadenze resteranno le medesime, e tra gli addetti ai lavori c’è preoccupazione: sono quasi 500, in totale, sottolinea il Fatto Quotidiano, i milioni di euro che idiA, B e C devono allo stato italiano. I dati più alti naturalmente, si registrano nella massima ...

