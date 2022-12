L' Ue sui migranti | Sostegno unanime a mix responsabilità e solidarietà

... sarà incentratotemi di interesse dei paesi del Sud dell'Europa e del Mediterraneo , a partire ... Non è escluso che anche il tema dei- che non è però uno dei principali sul tavolo - possa ...... che è la questione che ci ha diviso con le autorità italiane il mese scorso, non è risolta": è quanto affermano fonti dell'Eliseo, rispondendo ad una domandarapporti con il governo di Giorgia ...I rapporti tra la Francia e l’Italia sull’accoglienza dei migranti soccorsi in mare sono tutt’altro che normalizzati. E adesso rischiano di raffreddarsi ulteriormente, almeno per restare al botta e ri ...Torna il grande gelo tra Roma e Parigi sul tema migranti e in particolare sugli sbarchi delle navi delle Ong. Tutto inizia quando fonti ...