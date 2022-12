Intercettazioni Juve – i dirigenti su Arthur | “Chiaro non valesse così tanto | ma la plusvalenza…”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’affare Pjanic-e la relativa plusvalenza per laal centro di nuovetrabianconeri: “che non“. L’acquisto dida parte dellaè uno degli affari più controversi e sbagliati della storia bianconera. Praticamente un fantasma arrivato a Torino, che ha giocato poco e male. Sui media nazionali veniva fatto passare come un campione, eppure non ha trovato mai spazio sul terreno di gioco. Lo si vede anche al Liverpool dove praticamente non vede il campo.: affare Pjanic-Ora la trattativa finisce al centro dellesulla, che stanno svelando un ...