Ferrari | senti Toto Wolff | “Binotto rimasto Team Principal più di quanto mi aspettassi”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Mattiadellapiù a lungo dimi. E no, non verrà in Mercedes”. A dirlo è, attualedella Mercedes, che ha parlato così al podcast ufficiale della Formula Uno. “Era chiaro da sempre chefosse sotto una pressione tremenda – ha proseguito l’austriaco –. Se seidella,è meglio che tu abbia un buon accordo di uscita. Ora, probabilmente, si è arrivati a una decisione inevitabile, ma ha resistito più diimmaginavo”. E su un possibile futuro assieme,taglia il discorso: “No, penso che ...

'Addio Tambay cuore' è invece l'apertura de Il Corriere dello Sport che scrive 'Dici Tambay ed evochi la, anche se con il Cavallino il francese corse due stagioni, delle nove che ...In Emilia Romagna c'è tanto tifo per la, e se sarà competitiva sarà positivo anche per noi, perché vuol dire che avremo un motore veloce'. Sulla sua Haas dichiara: ' La stagione che abbiamo ... Ferrari, senti Toto Wolff: "Binotto rimasto Team Principal in Ferrari più di quanto mi aspettassi" Il mito di Enzo Ferrari, delle iconiche vetture della Casa di Maranello e della sua storia, che coincide con il mondo delle corse, rivive attraverso curiosità, aneddoti e retroscena conditi da tanta e ...Non è stata una stagione facile per il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e nonostante ciò è riuscito a conquistare la prima vittoria in carriera nel Mondiale F1.