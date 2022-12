Fedez andrà a Sanremo 2023 | svelato il suo “ruolo” | silenzio rotto

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) C’è grande fermento sul prossimo Festival died a rompere ilnelle passate ore è stato ancheche, alla vigilia della finale di X Factor, come riferisce l’Ansa, ha risposto a qualche curiosità sulla kermesse. A quanto pare ci sarà anche lui ed ha voluto svelare in che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.