Durigon | innalzare le pensioni minime? Ora non possiamo

"Non subito, ma lo faremo durante la legislatura". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega), replica a chi gli chiede se ci siano le risorse per innalzare le pensioni minime a 600 euro come chiesto da Forza Italia. 8 dicembre 2022... Claudio Durigon al Corriere della Sera ("basterà un rifiuto per perderlo"). Se è vero che ci sono ... "Benissimo innalzare i salari, siamo favorevoli perché questo farebbe emergere i contratti pirata.