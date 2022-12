Comprare un figlio si può per la Corte UE

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La modernità scientifica coniugata ad un relativismo giuridico che fa scempio dei valori etici potrebbe condurre, un giorno, a rendere ordinario, accettato, qualcosa che di normale non è. Follia? Abominio puramente teorico degno di un romanzo di Asimov? Macché. La verità è che l’attualità supera la fantasia: chiedere allaUE, per conferma; e mi riferisco all’ultima sentenza contro la Danimarca in materia di maternità surrogata. “C’è del marcio in Danimarca”, diceva Shakespeare nell’Amleto e debbono averlo pensato i Giudici che hanno partorito la ‘geniale’ pronuncia delladi Giustizia Europea nel condannare la Danimarca semplicemente per il fatto di avere, nel proprio ordinamento, una legge che vieta il riconoscimento dello stato genitoriale a chi ‘compri’ i figli attraverso procedura di maternità surrogata. Il ricorso che ha provocato ...

