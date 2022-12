Colpisce con l' auto una mucca | conducente gravemente ferito

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Unamorta e unmobilista in gravi condizioni in ospedale. È questo il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto a Piano Stoppa, nel comune di Misilmeri, in provincia di Palermo. Il bovino, che stava camminando...

Today.it

Il disturbo neurologico incurabile1 su un milione La registrazione su Facebook dopo la ... 35 anni, di origine russa era stata ritrovata mortail volto verso il basso, annegata in pochi ...... chiamato 'sindrome della persona rigida' cheuna persona su un milione ', ha spiegato la ... La cantante spera ancora di tornare sulle scene: 'Sto lavorando duramenteil mio terapista per ... Colpisce con l'auto una mucca: l'animale muore per il forte impatto Espulso fino al 30 giugno 2026 il giocatore del Real Cannara che lo scorso 3 dicembre ha colpito con un pugno allo zigomo l'arbitro della partita di calcio a 5 contro la Virtus Gualdo. La notizia è ri ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...