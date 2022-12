Bing e le storie degli animali in onda su Rai Yoyo l’11 dicembre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Per la prima volta in televisione la collezione di episodi didedicata al pubblico cinematografico e presentata nelle sale a settembre 2021 LONDRA – Acamar Films è lieta di annunciare chee lesarà trasmesso su Raialle 8.45 di domenica 112022., la serie prescolare attualmente più richiesta sulla piattaforma digitale Rai Play, ha riscosso un enorme successo in Italia sin dal suo lancio nel 2018. Per la prima volta al mondo, una collezione di episodi didedicata al pubblico cinematografico e con contenuti mai trasmessi in televisione prima, sarà disponibile gratuitamente in TV per tutti isters.e le...

