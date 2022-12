“Attaccati da sciacalli” Conte fa la vittima dopo le minacce a Meloni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In molti hanno guardato ai toni usati da Giuseppeledi morte ricevute da Giorgia. Ma il leader del Movimento 5 Stelle non ci sta e respinge ogni accusa al mittente in un colloquio con il Corriere della Sera: “Chi ci accusa è in malafede. È una polemica strumentale. Con il Movimento cerchiamo di interpretare il disagio delle persone e di offrire delle risposte. Il reddito di cittadinanza nasce da questa consapevolezza della necessità di un sistema di protezione sociale. Smantellarlo significa aggravare la difficoltà, la frustrazione delle persone. Accusare noi di fomentare un clima d'odio è una azione di sciacallaggio che non ha neppure nessun fondamento logico”. L'ex presidente del Consiglio passa di nuovo all'attacco nei confronti del governo: “durante la mia ...