Antonella Fiordelisi comincia una battaglia legale | l’appello al padre e la risposta di Clizia Incorvaia

Nervi tesissimi al Grande Fratello Vip . Nella Casa, dopo giorni di freddezza e frecciatine, è scoppiata una lite furibonda trae Oriana Marzoli . Gf Vip,e Oriana a ferri corti Le due gieffine, inizialmente, avevo instaurato un legame abbastanza intimo in cui si confidavano e sostenevano ...Ma chi potrebbe risentirsi per il suo rientro potrebbero essere anchee Giaele De Donà. La decisione di riammettere nella casa Ginevra, giustamente, ha scatenato aspre polemiche. ...Dopo aver parlato con Tavassi, Antonella cerca conforto e consiglio in Attilio, Charlie e Wilma. La VIP ripercorre quanto accaduto con Oriana, la discussione, i giorni pregressi e anche il legame nato ...Ecco la reazione del noto conduttore di Bim Bum Bum rispetto alla decisione di Signorini di riammettere in casa la cantante ...