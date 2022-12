MonrealeLive

Lo "Spurtusa Vutt", non è altro che la festa del vino nuovo ed un modo per riunire la comunità festeggiando gioiosamente attorno ad un bicchiere divino locale,di condivisione. Oltre al ......le installazioni luminose che conducono sulla scalinata Virgilio che affaccia sul portodi ...00 2 gennaio ore 21ANNO IN MUSICA Massimo Galantucci & CONTRORCHESTRA Concerto swing, beat, ... Simbolo di buon auspicio, acceso l’albero di Natale a Monreale Quando in Liguria albero di Natale era la pianta di alloro, simbolo di prosperità.L’alloro è sempre stata una tipica pianta natalizia genovese e ancora oggi rappresenta un simbolo prosperità. Nei temp ...