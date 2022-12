Salmo live ad Eboli | “Tornate alla vita Fatelo sul serio”

Leggi su zon

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) È davvero questa la realtà? A partire da questo concept si è sviluppato l’incredibile show diche, tra light design, software all’avanguardia e dei visual realizzati per ogni brano in scaletta, ha conquistato il Palasele di(SA) con una performance straordinaria. Il palco è inondato di nebbia, e all’improvviso apparelegato ai piedi con la testa in giù. Davanti allo stupore iniziale del pubblico, il rapper cade sul palco, ed è tutto così reale da sembrare vero. Sembra, ma non lo è. Si tratta invece del suo avatar che lo accompagnerà per tutto il concerto. Il rapper spunta tra la nebbia, e parte a raffica con il brano “Russel Crowe“. Un inizio sbalorditivo che, tra scenografie in continua evoluzione e ambientazioni a tratti apocalittici e distopici, conquista l’intero palazzetto. A ritmo serrato si continua sulle ...