Rai insegue ancora Mediaset | ascolti Mondiali a -15%

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il primo giorno di riposo dalle partite del Mondiale in Qatar permette di dare uno sguardo a quello che è stato finora, come ha fatto il presidente della FIFA Infantino per quanto riguarda l’organizzazione e il riscontro in loco, e anche per l’accoglienza che questo Campionato del Mondo ha ricevuto in Italia. Nel nostro Paese L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

RaiNews

... mentre altri inseguivano contratti in, lui gettava i ponti per attraversare l'Atlantico. C'è ... Osservare De Carlo cheil suo sogno americano, ogni giorno più vicino, è come assistere alla ...... Catanzaro, con la prospettiva di distanziare il Pescara, che lodalla terza posizione con ... DOVE VEDERLA Audace Cerignola - Crotone in tv e streaming su Eleven Sports, Sky,Sport. Il match ... Roma. Prima la molesta, poi la insegue, la denuncia di una ragazzina di 16 anni Per scalare posizioni, il direttore Beppe Marotta potrebbe intervenire sul mercato. Come Ce lo spiega Ciro Venerato, giornalista RAI e talent di 1 Station Radio, ai microfoni di 1 Football Club: ...Durante il live di questa mattina della trasmissione mattutina di Fiorello l'inviato del programma mostra la vernice e cerca di "inseguire" alcuni degli attivisti che hanno fatto l'ennesimo blitz per ...