Qatar 2022 | Tardelli | ' Brasile favorita e Mbappé il più forte del mondiale' **

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - "La miaper questoè il. Mi sembra la squadra che giochi meglio e ha anche giocatori di livello assoluto in tutti i reparti e in attacco ha due fenomeni come Neymar e Vinicius". Lo dice all'Adnkronos Marcocommentando le prime due settimane e mezzo deldi Qatar. "Sono andate ai quarti di finale quasi tutte le squadre pronosticate -prosegue il campione del mondo 1982-. La sorpresa in positivo è stato il Marocco, quella negativa la Spagna che gioca bene ma conclude poco. Ha deluso anche la Germania ma io un po' me l'aspettavo perché i tedeschi da un po' di anni non hanno più una squadra competitiva ai massimi livelli". Due le stelle più lucenti sin qui della Coppa del Mondo. "Facile dire ...